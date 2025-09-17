Die Wall Street hat mit kräftigen Ausschlägen in beide Richtungen auf die erwartete Zinssenkung der Fed reagiert. Letztlich schloss vor allem der Dow Jones aber mit 0,57 Prozent bei 46.019 Zählern deutlich im Plus. Der S&P 500 verlor leicht um 0,17 Prozent auf 6.596 Punkte zu, der Nasdaq 100 reduzierte das zwischenzeitlich deutliche Minus auf 0,21 Prozent bei 24.224 Punkten.Die US-Notenbank hat wie erwartet ihren Leitzins um 25 Basispunkte in eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent gesenkt. Zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
