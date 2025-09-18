Berlin - Die Union drängt die Verkehrsminister der Länder dazu, auf ihrer Sonderkonferenz zum Deutschlandticket den Debatten über den künftigen Preis ein Ende zu setzen.



Fraktionsvize Stephan Stracke (CSU) sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstag): "Für diese ewigen Preisdebatten, die Jahr um Jahr geführt werden, hat doch niemand mehr Verständnis." Stracke ergänzte: "Sie nerven nicht nur die ÖPNV-Nutzer und Verkehrsanbieter, sondern auch die Politik."



Beim Deutschlandticket müsse man daher "endlich zu einem Finanzierungsmechanismus kommen, der die nächsten Jahre trägt. Ich bin zuversichtlich, dass Bund und Länder zu einer Lösung kommen, die für alle tragbar ist", sagte der Verkehrsexperte.



Die Verkehrsminister der Länder kommen an diesem Donnerstag zu Beratungen über den Fahrschein zusammen. Nach Informationen der "Rheinischen Post" soll dabei eine Preiserhöhung beschlossen werden.





