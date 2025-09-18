Rieter AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Rieter gibt finale Details zu den Traktanden der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



18.09.2025 / 06:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung .

Die Medienmitteilung und die Ergänzung zur Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung finden Sie auch hier .



Freundliche Grüsse



Relindis Wieser

Head Group Marketing & Communication