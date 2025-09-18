AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Freiburg, 18. September 2025
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Starker Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2025.
Die zwei operativen Sparten der Beteiligungsgesellschaft AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) haben ihre Marktpositionen im ersten Halbjahr 2025 durch gezielte strategische Initiativen gestärkt und damit ein nachhaltiges Umsatzwachstum ermöglicht. Dies wurde durch die reibungslose Integration von Spital Zofingen und CentroMedico in das Swiss Medical Network sowie durch organisches Wachstum der beiden operativen Divisionen vorangetrieben. Die Wertschöpfung setzte sich in beiden operativen Segmenten und im Segment Infrastruktur fort. Die Interaktion mit den Investoren wurde intensiviert und die Suche nach weiteren strategischen Aktionären fortgesetzt. Diese Massnahmen dürften auch dazu beitragen, die Liquidität der AEVIS-Aktien zu erhöhen und ihre derzeitige Unterbewertung zu verringern. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Dividendenpolitik im Jahr 2026 wieder aufzunehmen.
Konsolidierter Umsatz stieg um 17.7%
Swiss Medical Network entwickelte sich in einem schwierigen Marktumfeld gut
Die Hotellerie erzielt Rekordumsatz
Ausblick
Detaillierte Berichterstattung
