Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0LG3Z | ISIN: CH0028422100 | Ticker-Symbol: SJZN
Frankfurt
18.09.25 | 08:04
7,960 Euro
-0,50 % -0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BELLEVUE GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BELLEVUE GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,9608,00008:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BELLEVUE GROUP
BELLEVUE GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BELLEVUE GROUP AG7,960-0,50 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.