Medienmitteilung vom 18. September 2025 Marketingkommunikation



Bellevue lanciert ersten aktiv verwalteten ETF - Fokus liegt auf Gesundheitsaktien Mit dem Bellevue Healthcare ETF eröffnet Bellevue Asset Management ein neues Kapitel: Erstmals wird die umfassende Healthcare-Expertise des Hauses in einem aktiv verwalteten UCITS ETF gebündelt. Das Produkt kombiniert einen aktiven Portfoliomanagement-Ansatz mit den Vorteilen eines börsengehandelten Formats - transparent, effizient und flexibel. Das Gesundheitswesen ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden und widerstandsfähigsten Sektoren, getrieben durch den demografischen Wandel, die steigende Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und kontinuierliche Innovationen. Bereits heute entfallen über 10% des globalen BIP und 17% des US-BIP auf Gesundheitsausgaben (Quelle: WHO). Reine Indexstrategien werden in diesem Sektor jedoch häufig von Mega Caps dominiert, sodass ein grosser Teil des Wachstumspotenzials ungenutzt bleibt. Zudem unterstreicht die hohe Streuung der Renditen im MSCI World Healthcare Index im Jahr 2024 - mit der besten Aktie bei +131% und der schwächsten bei -58 % - die Relevanz einer aktiven Auswahl1). Genau hier setzt Bellevue an: Auf Basis klarer Überzeugungen («High Conviction») wird gezielt in jene Unternehmen investiert, die über starke Fundamentaldaten und attraktive Bewertung verfügen. Eigene, tiefgehende Analysen abseits gängiger Informationsquellen und klare, zeitlich absehbare Kurskatalysatoren tragen zur Schärfung der Investmentüberzeugung bei. Das Anlageuniversum basiert auf dem MSCI World Healthcare Index, der weltweit rund 130 bis 140 Unternehmen umfasst, wobei der Bellevue Healthcare ETF in 50 bis 100 Titel investiert - mit dem Ziel, den Index nachhaltig zu übertreffen. Die UCITS-konforme Portfoliokonstruktion basiert auf einer Bottom-up-Fundamentalanalyse mit dem Ziel, die attraktivsten Unternehmen zu identifizieren. Daraus ergeben sich gezielte Über- oder Untergewichtungen gegenüber dem Vergleichsindex2). Bellevue zählt seit der Gründung 1993 zu den Pionieren im Bereich Healthcare-Investments. Der Bellevue Healthcare ETF wird von Marcel Fritsch und Dr. Terence McManus gemeinsam verwaltet, die beide über umfassende Investmenterfahrung im Gesundheitssektor verfügen. Unterstützt werden sie vom eingespielten Healthcare-Team von Bellevue. Der Bellevue Healthcare ETF ist an der SIX Swiss Exchange (CHF, USD) sowie an der Deutschen Börse Xetra (EUR) gelistet. Der Handel beginnt am 18. September 2025 an der SIX und am 19. September 2025 an der Xetra. Die Produktzulassung gilt aktuell für die Schweiz und Deutschland; weitere Länderzulassungen sind in Ausarbeitung. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0.55%. Bellevue arbeitet mit Waystone zusammen, einem führenden Anbieter von Spezialdienstleistungen für die globale Asset-Management-Industrie. Die White-Label-ETF-Plattform von Waystone bietet umfassende Unterstützung von der Aufsetzung bis zur Distribution und hat bereits zahlreiche grosse ETF-Anbieter beim Eintritt in den europäischen Markt begleitet. Waystone verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Skalierung differenzierter Strategien in der Region. Markus Peter, CEO Bellevue Asset Management, kommentiert: «Die Komplexität und Dynamik des Gesundheitsmarkts erfordert fundierte Expertise in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Genau hier liegt unsere Stärke - und der Vorteil für Investoren. Mit dem neuen aktiven ETF bieten wir eine zeitgemässe Antwort auf aktuelle Anlegerbedürfnisse: Transparenz, Handelbarkeit und Effizienz kombiniert mit den Stärken aktiven Managements.» Paul Heffernan, CEO Waystone ETFs, kommentiert: «Der europäische ETF-Markt befindet sich in einem rasanten Wandel, wobei aktive Strategien zunehmend zu einem wesentlichen Wachstumstreiber für Asset Manager werden. Unsere Plattform ist speziell darauf ausgelegt, eine skalierbare und flexible Lösung zu bieten. So ermöglichen wir innovativen Partnern wie Bellevue, ihre differenzierte Expertise nahtlos in den ETF-Bereich einzubringen - ohne den Aufwand, eigene Infrastrukturen von Grund auf aufbauen zu müssen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, individuelle Investmentansätze zu fördern und ihre Reichweite im europäischen Markt zu vergrössern.» Mehr dazu finden Sie hier: www.bellevue.ch/healthcare-etf Eckdaten Bellevue Healthcare ETF Domizil Irland (UCITS ICAV) Investmentmanager Bellevue Asset Management AG Benchmark MSCI World Healthcare Index Investmentansatz Aktiv, Fundamental Bottom-up EU SFDR 2019/2088 Artikel 83) Handelsstart SIX Swiss Exchange: 18. September 2025

Bellevue - Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd. Fussnoten: 1 Quelle: MSCI 2024, Daten zum 31. Dezember 2024; Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und kann irreführend sein. 2) Hinweis: Der Referenzindex «MSCI World Healthcare Index» dient ausschliesslich zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Kein Referenzindex ist direkt mit einem Fonds identisch, daher ist die Wertentwicklung eines Referenzindex kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds, mit dem er verglichen wird. 3) Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und investiert nur in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken befolgen. Alle Merkmale oder Ziele sowie die eingesetzten ESG-Strategien des beworbenen Fonds entnehmen Sie bitte der spezifischen ESG-Fonds-Offenlegung. 4) Die vollständigen Portfoliobestände und der NAV werden täglich auf der Website des Bellevue Healthcare ETF und der SIX Swiss Exchange veröffentlicht. Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und kann irreführend sein. Da der Fonds auf eine Währung lautet, die sich von der Basiswährung eines Anlegers unterscheiden kann, können Wechselkursschwankungen negative Auswirkungen auf Preise und Erträge haben. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), die in englischer Sprache unter www.bellevue.ch verfügbar sind, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache verfügbar unter:

