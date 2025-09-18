Lange hat sie nicht überlebt, die Modern Monetary Theory (MMT). Ähnlich wie Trump versprach sie den Himmel auf Erden - und scheiterte bereits am ersten Realitätstest. Dennoch fand diese hochumstrittene Theorie erstaunlich viel Resonanz. Im Kern behauptet die unorthodoxe, wirtschaftswissenschaftliche Theorie, Staaten mit einer eigenen, frei konvertierbaren Währung könnten nicht bankrottgehen. Denn anders als private Haushalte oder Unternehmen verfügen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab