Shenzhen (ots) -TerraMaster, ein weltweit führender Innovator im Bereich Network Attached Storage (NAS), bringt den F4-425 NAS mit vier Einschüben auf den Markt. Dieser wurde als leistungsstarkes Speicher- und Unterhaltungszentrum für das moderne digitale Zuhause konzipiert. Als eine Weiterentwicklung des F4-212 weicht der F4-425 von der ARM-Architektur ab. Selbst in seinem Einsteiger-Heim-NAS setzt TerraMaster auf einen leistungsstarken Intel x86-Prozessor, der eine bis zu 40 % höhere Leistung gegenüber ähnlichen ARM-Produkten bietet. Dieses Flaggschiff-Produkt setzt mit einem erschwinglichen Preis neue Maßstäbe für Heim-NAS.Wechseln Sie von ARM und erleben Sie überlegene LeistungDer F4-425, ausgestattet mit einem Intel N5095 Quad-Core-Prozessor und 4 GB DDR-RAM, bietet einen 40 %igen Leistungsschub gegenüber ARM-basierten Geräten und bewältigt mühelos 4K-Transkodierung und Multitasking. Der 2.5GbE-Port erreicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 283 MB/s, was 2,5-mal schneller ist als Gigabit-Netzwerke.- KI-Smart-Album, Erinnerungen mit einem Klick verwalten: Das KI-Smart-Album "Photos" nutzt lokale KI-Algorithmen, um automatisch Gesichter, Haustiere und Szenen in Bildern (z. B. "Familientreffen") zu erkennen. Es verbessert die Klassifizierungseffizienz um 50 % und ermöglicht die Suche durch Millionen von Fotos in Sekundenschnelle.- Heimkino, ultimative Unterhaltung: Mit hardwaregestützter 4K H.265-Decodierunterstützung und Kompatibilität mit Plex, Emby, Jellyfin und uPnP/DLNA-Protokollen verwandelt der F4-425 Ihr Wohnzimmer in ein privates Kino. Streamen Sie Filme, Serien und Heimvideos nahtlos auf Ihren Smart-TV, Tablet oder Ihr Telefon mit flüssiger, unterbrechungsfreier Videoqualität.- Sichere Backups, sorgenfreie Daten: TerraSync und CloudSync ermöglichen eine nahtlose Synchronisierung zwischen PCs, Macs und Mobiltelefonen mit Cloud-Speicher (wie Google Drive und OneDrive). Ausgestattet mit dem SPC-Sicherheitsmodul, OTP-Zwei-Faktor-Authentifizierung, 256-Bit-TLS-Verschlüsselung und sicherer Isolierung schützen sie vor Ransomware.- Tief in das digitale Zuhause integriert: Der F4-425 ist der digitale Hub des Smart Homes, der mit Ihrem Telefon zusammenarbeitet, um Fotos und Videos zu durchsuchen. Sein Media-Server bietet umfangreiche Kompatibilität und schafft ein gemeinsames Unterhaltungserlebnis im ganzen Haus.Durchdachtes Design, praktisch und benutzerfreundlichDer F4-425 verfügt über ein benutzerfreundliches Design. TNAS Mobile unterstützt die Initialisierung, Sicherung und den Fernzugriff per Mobilgerät mit nur einem Tastendruck. Das werkzeuglose Push-Lock-Laufwerksschachten ermöglicht den Laufwerkswechsel in nur 10 Sekunden.