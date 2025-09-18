© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaNetflix gilt laut Loop Capital als klarer Gewinner im Streaming-Markt, und Analysten erwarten neue Wachstumsimpulse für die Aktie. Die Investmentbank Loop Capital zeigt sich bullisher denn je für Netflix und wertet die Aktie des Streaming-Riesen von "Hold" auf "Buy" hoch. Analyst Alan Gould erhöhte zugleich das Kursziel deutlich von 1.150 auf 1.350 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einem weiteren Kurspotenzial von rund 12 Prozent. Bereits in diesem Jahr legte das Papier um 35 Prozent zu. Auch die Mehrheit der Analysten ist bullish: Laut LSEG empfehlen derzeit 35 von 50 Experten die Aktie mit Buy oder Strong Buy. Nach Daten von tipranks.com weist Alan Gould eine Erfolgsquote von 58 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE