Wiesbaden - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juli 2025 kalender- und saisonbereinigt real 0,8 Prozent und nominal 1,0 Prozent mehr umgesetzt als im Juni 2025.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 sank der Umsatz real um 3,7 Prozent und nominal um 0,6 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit. Im Juni verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Mai nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,9 Prozent (vorläufiger Wert: -2,5 Prozent) und nominal 2,4 Prozent (vorläufiger Wert: -3,9 Prozent).



Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juli 2025 gegenüber Juni ein Umsatzplus von real 1,2 Prozent und nominal 1,5 Prozent. Gegenüber Juli 2024 sank der Umsatz real um 3,9 Prozent und nominal um 1,7 Prozent.



In der Gastronomie verzeichnete der Umsatz im Juli gegenüber Juni einen Anstieg von real 1,0 Prozent und nominal 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Juli 2024 sank der Umsatz real um 4,1 Prozent und nominal um 0,2 Prozent.





