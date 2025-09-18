Mit einem Pilotprojekt am THD-Technologiecampus Wörth-Wiesent hat der Solarcarport-Anbieter Sunport aus Österreich nun erstmals in Deutschland sein fundamentloses System installiert. Der österreichische Anbieter von Photovoltaik-Carports Sunport expandiert nach Deutschland. Den Auftakt bildet ein Pilotprojekt am Technologiecampus Wörth-Wiesent der Technischen Hochschule Deggendorf. Dort sind 16 Sunport-PV-Carport-Stellplätze in Betrieb gegangen. Mit weiteren Photovoltaik-Anlagen auf Dach- und Fassadenflächen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver