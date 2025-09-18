Zürich - Der US-Dollar hat im Nachgang des Fed-Zinsentscheids einen Teil seines zuvor verlorenen Terrains wieder aufgeholt. Am Ende verzichtete die amerikanische Notenbank am Mittwochabend auf die ganz grosse Überraschung und senkte die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte. Der weitere Zinspfad bleibt offen. Der Dollar notiert gegenüber dem Franken am Donnerstagmorgen mit 0,7903 etwas fester als am Vorabend (0,7886). Auch zum Euro hat der Greenback ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab