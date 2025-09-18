Der US-Anbieter für Cloud-Sicherheit Netskope steht kurz vor seinem Börsengang an der Wall Street. Das Unternehmen, das auf die wachsende Nachfrage nach robusten Cybersicherheitslösungen setzt, hat die Preisspanne für seine Aktien bereits angehoben. Der geplante Börsengang erfolgt in einem Umfeld, das von KI-gesteuerten Bedrohungen und verschärften Datenschutzbestimmungen geprägt ist, was die Chancen auf einen erfolgreichen Start erhöht. Netskope: Der Cyber-Sicherheitspionier Im Zentrum der technologischen Revolution steht die Notwendigkeit, Daten und Netzwerke vor immer raffinierteren Cyberangriffen zu schützen. Hier kommt Netskope ins Spiel. Gegründet im Jahr 2012, hat sich das Unternehmen aus Santa Clara, Kalifornien, ...

