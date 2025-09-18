EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

BINECT AG: HALBJAHRESBERICHT VERÖFFENTLICHT - WEITER AUF WACHSTUMSKURS; ERNEUT STARKES GROSSKUNDENGESCHÄFT



Binect AG: HALBJAHRESBERICHT VERÖFFENTLICHT - WEITER AUF WACHSTUMSKURS; ERNEUT STARKES GROSSKUNDENGESCHÄFT Konzernumsatz auf 11,0 Mio. EUR gestiegen (+19,6%)

Großaufträge als Treiber, Wachstum der Standardprodukte verhalten

Kosten gesenkt, EBITDA auf 338 TEUR verbessert (+40,7%)

Operativer Cashflow positiv, unverändert gute Liquiditätslage

Guter Start ins zweite Halbjahr

Weiterstadt, 18.09.2025. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat im ersten Halbjahr 2025 an die erfolgreiche Entwicklung des Vorjahres angeknüpft. Das Umsatzplus lag mit rund 20% erneut deutlich über dem Branchendurchschnitt und das EBITDA erhöhte sich trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds sogar um rund 41%. Der Blick auf den Umsatzmix zeigt aber auch, dass das Wachstum im für die Skalierung wichtigen Mittelstandsgeschäft mit den unter dem eigenen Binect-Brand vertriebenen Lösungen und Dienstleistungen noch nicht wieder volle Fahrt aufgenommen hat.



"Das hohe Wachstum belegt einmal mehr, dass unsere Lösungen von SaaS bis OnPremise für Behörden, Mittelstand und Großkunden attraktiv sind und wir Kunden einen "One-Stop-Shop" für den gesamten digitalisierten Postausgang bieten können. Gleichzeitig ist es uns in den ersten sechs Monaten nicht gelungen den Umsatzmix wie geplant wieder deutlicher in Richtung der Mittelstandsprodukte zu verschieben. Wir sehen ein hohes Interesse im Markt, die Planbarkeit des Geschäfts für uns hat aber in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage abgenommen. Teilweise werden zugesagte Aufträge nach mehreren Gesprächsrunden kurz vor dem geplanten Start wieder abgesagt. Bereinigt um den Effekt aus dem Verlust eines Ausschreibungskunden im letzten Jahr liegt das Wachstum im Mittelstand dennoch bei ca. 11% und ist somit zweistellig. Nach einem relativ verhaltenen zweiten Quartal hat der Umsatz im Juli wieder angezogen, und die Vertriebspipeline ist recht gut gefüllt. Diese in feste und werthaltige Kundenverträge für 2025 zu überführen, ist die wesentliche Aufgabe für die kommenden Monate", kommentiert Vorstand Dr. Frank Wermeyer Lage und Aussichten von Binect.



Umsatz-, Ertrags- und Vermögenslage

Insgesamt erhöhte sich der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 auf 10.984 TEUR (H1 2024: 9.184 TEUR). Dies entspricht einem Anstieg um 19,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Deutlich über Plan liegenden Großkundenumsätzen standen im Berichtszeitraum dabei unter Plan liegende Umsätze im Standardgeschäft gegenüber. Dem realisierten Neugeschäftswachstum stand der Verlust eines sendungsstarken Kunden im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber, so dass das Umsatzwachstum in Mittelstandsgeschäft unter dem Strich mit 1,5% auf 5.443 TEUR (H1 2024: 5.355 TEUR) geringer ausfiel als erwartet. Mit 49% lag der Anteil der Mittelstandsprodukte am Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2025 unter dem Vorjahreswert (H1 2024: 57%).



Auf der Kostenseite sind zwei Entwicklungen zu konstatieren: Zum einen führte der im ersten Halbjahr 2025 realisierte Umsatz-Mix zu einem veränderten Margen-Mix. Insbesondere durch die signifikante Geschäftsausweitung mit der AOK Niedersachsen ist der Materialaufwand, der im Wesentlichen aus dem Einkauf von Druck- und Zustellleistungen besteht, überproportional gestiegen. Zum anderen gingen die Personalkosten aufgrund der infolge des "Project ONE" stark verbesserten Automatisierungs- und Skalierungsmöglichkeiten trotz des deutlichen Umsatzanstiegs zurück. Insgesamt wirken sich die Effekte positiv auf das EBITDA aus, das sich im Berichtszeitraum um 98 TEUR auf 338 TEUR (H1 2024: 240 TEUR) verbesserte. Das EBIT konnte um 87 TEUR auf -29 TEUR verbessert werden (H1 2024: -116 TEUR). Der Konzernfehlbetrag belief sich ohne Berücksichtigung von latenten Steuern, die jeweils nur zum Jahresabschluss ermittelt werden, auf -47 TEUR (H1 2024: -124 TEUR). Dies entspricht einer Verbesserung um 77 TEUR, obwohl der Umfang der aktivierten Eigenleistungen um 46 TEUR reduziert wurde.



Finanziell bleibt die Binect AG weiterhin sehr solide aufgestellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit war im ersten Halbjahr 2025 mit 118 TEUR positiv (H1 2024: 13 TEUR). Der Gesamtcashflow nach Investitions- und Finanzierungstätigkeit belief sich im Berichtszeitraum auf -56 TEUR (H1 2024: -201 TEUR). Die liquiden Mittel summierten sich damit zum 30.06.2025 auf 2.260 TEUR (31.12.2024: 2.316 TEUR) und die Eigenkapitalquote verbesserte sich aufgrund des deutlichen Rückgangs der Bilanzsumme auf 72,7% (31.12.2024: 61,6%).



Ausblick

Im ersten Halbjahr 2025 konnte die Binect AG den Umsatz trotz des schwierigen konjunkturellen Gesamtumfelds deutlicher als erwartet steigern und auch das EBITDA verbessern. An diese erfolgreiche Entwicklung soll auch im zweiten Halbjahr angeknüpft werden, wobei es entscheidend sein wird, im strategischen Mittelstandsgeschäft über den mit Binect ONE gestarteten "Product-Led Growth"-Ansatz wieder stärker zu wachsen als zuletzt. Über ein gezieltes, Sales-gestütztes Upselling sollen Neukunden aus dem unteren Marktsegment vermehrt zu volumenstarken Medium- und Enterprise-Kunden werden. Das Marktumfeld ist jedoch weiterhin als äußerst volatil einzuschätzen; konjunkturelle Unsicherheiten und wirtschaftliche Herausforderungen vieler mittelständischer Unternehmen machen den weiteren Geschäftsverlauf in 2025 im Mittelstand schwer prognostizierbar.



Mit dem auf verschiedene Marktsegmente ausgerichteten Geschäftsmodell gelingt es Binect trotz der genannten Herausforderungen immer wieder neue, langfristige (Groß-) Kundenaufträge zu gewinnen. Im letzten Geschäftsjahr gewonnene, größere Ausschreibungskunden weisen zudem steigende Sendungsmengen aus und der Anfang des Jahres noch bestehende Onboarding-Stau löst sich nach und nach auf.



Darüber hinaus zeigt sich in den aktuellen strategischen Initiativen zur Weiterentwicklung des Angebots in Richtung einer (ONE!) Plattform für Input- und Output (Management eingehender und ausgehender Dokumente) und digitale KI-gestützte Mehrwertdienste, dass Binect zunehmend interessant wird für strategische Partnerschaften, mit denen sich Digital Value Added Services relativ leicht auf der ONE-Plattform realisieren lassen. Gespräche mit potenziellen Partnern, die ein komplementäres Angebot bereitstellen, werden kontinuierlich geführt.



Auf Basis der bisherigen Entwicklung in allen Geschäftsbereichen sowie unter Be-rücksichtigung der genannten Herausforderungen und der Unberechenbarkeit auch von Massensendungen durch Großkunden im Jahresendgeschäft hält der Vorstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an seiner ursprünglichen Prognose für das Gesamtjahr fest. Diese sieht ein Umsatzwachstum in Höhe von 2,5 bis 5% bei einem überproportional steigenden EBITDA vor. Das Binect-Management wird die Entwicklung genau beobachten, die strategischen Weichenstellungen konsequent vornehmen und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die kurz- und langfristigen Unternehmensziele zu erreichen.



Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht auf der Internetseite von Binect unter www.binect.com zum Download zur Verfügung. Heute um 11.00 Uhr (MESZ) erläutert der Vorstand die Zahlen im Rahmen eines Conference Calls.





