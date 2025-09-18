Unicredit-Chef Andrea Orcel stiftet auf einer Investorenkonferenz in London Verwirrung: Hat Unicredit ihren Aktienanteil an der Commerzbank tatsächlich schon auf 29 Prozent aufgestockt? Wesentlich spektakulärer sind aber Aussagen über die Rendite seines Commerzbank-Investments. Erst Ende August hatte das Mailänder Institut seinen Commerzbank-Anteil von 20 auf 26 Prozent ausgeweitet. Über Finanzinstrumente hat Unicredit Zugriff auf weitere drei Prozent. Ab einer Beteiligungsquote von 30 Prozent ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag