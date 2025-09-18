München (ots) -Keine Sekunde von "Promi Big Brother" verpassen: Mit dem Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner startet am Samstag, 4. Oktober 2025, ab 15:00 Uhr, der 24/7-Livestream exklusiv auf Joyn. Wie reagieren die Promis auf ihre neue Herberge? Wie schnell leben sie sich ein? Wer kann mit wem und wo lauert erstes Konfliktpotential? So nah dabei wie bei keinem anderen Reality-Format: Auf dem Channel "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" können Fans zwei Wochen lang jederzeit live das Geschehen im Haus verfolgen.Vor dem Einzug: Erste Einblicke, exklusive EnthüllungenSchon zwei Tage vor dem Einzug lässt Big Brother hinter die Fassade blicken: Die Pre-Show "Promi Big Brother - Der Countdown" sendet am Donnerstag, 2. Oktober 2025, ab 12:00 Uhr live auf Joyn aus dem neuen Haus, enthüllt weitere Geheimnisse der diesjährigen Staffel, zeigt das neue Zuhause der Promis und stellt weitere Bewohner:innen vor, die auf gepackten Koffern sitzen und bereit für den Einzug sind.Über die Joyn Smartphone-App können Fans ab sofort ihre Fragen rund um "Promi Big Brother" einreichen, die in der Countdown-Show beantwortet werden.Akkreditierte Journalist:innen haben in "Promi Big Brother - Der Countdown" die Möglichkeit, Fragen zur neuen Staffel zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis Mittwoch, 1. Oktober 2025, um 16:00 Uhr bei lisa.wittke@seven.one an.Marlene Lufen und Jochen Schropp präsentieren die ersten Geschehnisse aus dem Haus in der Auftaktshow von "Promi Big Brother" am Montag, 6. Oktober 2025, live um 20:15 Uhr in SAT.1.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother - Der Countdown" - Donnerstag, 2. Oktober 2025, live, um 12:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 4. Oktober 2025, um 15:00 Uhr rund um die Uhr streamen auf Joyn"Promi Big Brother" ab 6. Oktober 2025, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: PromiBBKurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie unter https://presse.sat1.de.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6120039