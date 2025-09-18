Die Photovoltaik-Branche muss sich gerade wieder auf besonders viele neue Standards und Gesetze einstellen. Fachkundige Dachbegutachtungen, die vermutlich in der neuen DIN 18199 gefordert werden, eine Standardisierung der Blendgutachten und neue Anforderungen im Bereich Cybersicherheit sind nur ein Teil der mittelfristigen Veränderungen, erklärt Ralf Haselhuhn. Er ist Vorsitzender des Fachausschuss Photovoltaik der DGS und organisiert am 16. und 17. Oktober eine Tagung zu diesen Themen. Ralf Haselhuhn Foto: DGS pv magazine: Momentan ist eine neue Norm in Bearbeitung, die die Montage von Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland