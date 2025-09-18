So eröffnet der deutsche Leitindex nach der Zinssenkung durch die Fed und das bewegt den DAX außerdem. Darüber hinaus im Fokus: die Aktien von Aumovio und der DWS. Der DAX hat sich am Donnerstag zunächst weiter stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,87 Prozent auf 23.562,14 Punkte. Damit knüpfte er dynamisch an sein moderates Vortagsplus an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,33 Prozent auf 30.316,39 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
