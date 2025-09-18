Nachdem der DAX am Mittwoch leichte Gewinne verbucht hat, setzt er am Donnerstag diese Aufwärtsbewegung fort. Für Auftrieb sorgt die Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte, auf deren Entscheidung viele Anleger zuvor abwartend reagiert haben. Auf der Terminseite steht die Abspaltung der Autosparte Aumovio von Continental im Fokus, weswegen der deutsche Leitindex heute ausnahmsweise aus 41 Unternehmen bestehen wird. Unternehmensseitig richtet sich der Blick der Anleger heute auf BASF, Commerzbank, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär