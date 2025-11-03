Die Aktie des Chemieriesen BASF kann zum Auftakt in die neue Börsenwoche wieder etwas zulegen. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen durch zwei Meldungen. So hellen sich zum einen die konjunkturellen Rahmenbedingungen etwas auf. Zum anderen könnte 2026 ein Industriestrompreis kommen. So hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im Oktober wie erwartet leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat ...

