Der Chemiekonzern LyondellBasell und seine Aktie könnten vor einem Turnaround stehen. Die Bewertung ist günstig, die Dividende hoch - und die Geschäftszahlen besser als befürchtet. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - LyondellBasell Die Chemieindustrie befindet sich in der Krise - nicht nur hierzulande, sondern überall in der Welt. Die Ertragsseite wird durch steigende Energiepreise und gestiegene Inputpreise belastet, während eine anhaltend schwache Nachfrage gleichzeitig für sinkende Erlöse sorgt. Die Folge: Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel der Alzchem Group, fallen die Aktienkurse nicht erst seit Monaten, sondern schon seit Jahren. Das gilt auch für den …