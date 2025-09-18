EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans gewinnt Anschlussauftrag für die Flüssigkeitskühlung von Datacentern



18.09.2025 / 10:00 CET/CEST

technotrans gewinnt Anschlussauftrag für die Flüssigkeitskühlung von Datacentern Lieferung von Coolant Distribution Units (CDU) zur effizienten Flüssigkeitskühlung leistungsstarker Server in modernen Datacentern

Umsatzvolumen im einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Auftrag bestätigt die technologisch führende Position in diesem Wachstumsmarkt Sassenberg, 18. September 2025 - Die technotrans SE hat einen Anschlussauftrag für Flüssigkeitskühlungssysteme in modernen Datacentern gewonnen. Geliefert werden Coolant Distribution Units (CDU) zur effizienten Kühlung leistungsstarker Server. Das Auftragsvolumen liegt im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit der Beauftragung bestätigt ein bedeutender Bestandskunde die führende Technologiekompetenz von technotrans. "Die zunehmende Digitalisierung und der rapide Anstieg von KI-Anwendungen erfordern hocheffiziente Kühllösungen in Datacentern. Dass ein bedeutender Kunde langfristig auf unsere Technologie vertraut, zeigt die Leistungsfähigkeit unserer Systeme und bestätigt unsere Position als bevorzugter Partner für flüssigkeitsbasierte Kühlung in Hochleistungsrechenzentren", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. Die CDUs gewährleisten die zentrale Verteilung des Kühlmediums im Datacenter. Sie sorgen für eine bedarfsgerechte, zuverlässige und skalierbare Flüssigkeitskühlung, die den steigenden thermischen Anforderungen aktueller Hochleistungsprozessoren gerecht wird. Neben einer konstanten Performance ermöglichen die flüssigkeitsbasierten technotrans-Systeme eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz und leisten einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit. Flüssigkeitskühlung von Datacentern als Wachstumsmarkt

Mit diesem Anschlussauftrag baut technotrans seine Präsenz im Datacenter-Segment weiter aus. Flüssigkeitskühlung gilt zunehmend als Schlüsseltechnologie, da klassische Luftkühlung die gestiegenen Anforderungen durch den Einsatz leistungsfähiger KI- und Cloud-Anwendungen nicht hinreichend abdeckt. "Wir sehen uns gut positioniert, um von dieser dynamischen Marktentwicklung zu profitieren. technotrans ist mit seinem Know-how, seinen Technologien und Kapazitäten optimal aufgestellt, um den wachsenden Bedarf an effizienten Thermomanagement-Lösungen nachhaltig zu bedienen.", betont Finger. Damit setzt technotrans seine Wachstumsstrategie konsequent fort und stärkt seine Position als innovativer Partner für nachhaltige Kühllösungen in Datacentern. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de





18.09.2025 CET/CEST

