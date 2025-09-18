VERVE Group übernimmt die deutsche Acardo für 24,5 Mio. Euro. Die Transaktion soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden. Mit Acardo vereinnahmt man einen digitalen Lösungsanbieter und konzentriert sich unter anderem auf Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe. Acardo wird voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Mio. Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Ebitda von rund 6 Mio. Euro beitragen. Und es geht noch weiter: Auch die KI-gestützte Suchmaschinenplattform Captify übernimmt VERVE. Damit erhält man eine auf Künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenplattform. Hier wechseln 25,6 Mio. Euro an Kosten den Besitzer - gezahlt wird in zwei Tranchen in bar. VERVE erhofft sich durch die Transaktion erhebliche Synergieeffekte und baut zudem wie geplant seine Vertriebsmannschaft weiter aus. An der Börse setzte VERVE den Erholungstrend fort. Kurz nach dem heutigen Handelsstart ging es für das im SDAX notierte Papier um fast fünf Prozent nach oben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



