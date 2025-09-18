Das DAX-Unternehmen kann einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur globalen Kommerzialisierung seines neuartigen Kontrastmittels Gadoquatrane verbuchen. In einem freundlichen Marktumfeld kann die Aktie von Bayer indes davon nicht profitieren und notiert zur Stunde sogar minimal im Minusbereich.Die chinesische Zulassungsbehörde Center of Drug Evaluation hat den zuvor eingereichten Zulassungsantrag von Bayer zur Prüfung akzeptiert. "Die steigende Anzahl an MRT-Verfahren weltweit, einschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
