© Foto: Fang Zhe - XinHuaHuawei präsentiert das angeblich stärkste KI-Chip-Cluster der Welt - ein Zusammenschluss von Hunderttausenden KI-Chips. Damit erhöhen die Chinesen den Druck auf Nvidia. Die Hintergründe.Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei hat am Donnerstag auf seiner Hausmesse in Shanghai neue KI-Rechenzentren vorgestellt, die auf den hauseigenen Ascend-Chips basieren. Mit dem "Atlas 950 SuperCluster", das 2026 an den Start gehen soll, will Huawei eigenen Angaben zufolge das weltweit leistungsstärkste KI-Chip-System bieten und damit den US-Konkurrenten Nvidia weiter unter Druck setzen. Die neue Architektur besteht aus sogenannten Supernodes, die jeweils 8.192 Ascend-Chips bündeln. Im geplanten …Den vollständigen Artikel lesen ...
