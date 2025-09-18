Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, verzeichnet seit einiger Zeit massive Probleme beim Geschäft in China. Nun hat Pekings Regierung große chinesische Technologiefirmen aufgefordert, Bestellungen von Nvidia-Chips zu stornieren. Die Anweisung stammt von der Cyberspace Administration of China (CAC), der Internetaufsichtsbehörde Chinas. Sie richtet sich gegen Firmen wie ByteDance und Alibaba und betrifft insbesondere den Chip RTX Pro 6000D, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
