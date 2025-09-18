Bern - Die Konsumlaune in der Schweizer Bevölkerung bleibt robust trotz der sich eintrübenden Wirtschaftsaussichten. Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump hat der Ausgabenfreudigkeit im August nur eine leichte Delle versetzt. Die Konsumausgaben lagen im August um 1,4 Prozent höher als im gleichen Vorjahresmonat, wie aus dem Konsumindikator der Postfinance hervorgeht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dies ist nur eine leichte Abschwächung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
