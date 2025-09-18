Bern - Die SRG will ihre Musikspartensender Swiss Classic, Jazz und Pop abstossen. Der anvisierte Verkauf ist Teil des Transformationsprogramms «Enavant», mit dem die SRG auf den sinkenden Finanzrahmen reagiert. Die SRG-Medienstelle bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Berichts des Onlineportals «persoenlich.com». Der SRG-Verwaltungsrat habe beschlossen, auf Anfang 2027 hin einen Verkauf anzustreben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
