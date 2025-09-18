Die Continental-Aktie bricht am Donnerstagmorgen um über -20% ein. Kein Grund zur Panik, denn der Kurscrash hat nichts mit operativen Problemen zu tun, sondern ist rein technischer Natur. Der Automobilzulieferer spaltet heute seine Autosparte Aumovio ab und bringt sie als eigenständige Einheit an die Börse. Was steckt dahinter und ist Continental damit wieder ein Investment wert? Ein Spin-off geht an die Börse Hintergrund des Spin-offs der Autosparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
