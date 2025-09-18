Der Energiekonzern RWE testet gemeinsam mit dem Hersteller Kitepower die Flugwindkraft-Technologie, die mit Drachenkraft Höhenwinde für die Stromerzeugung nutzbar macht. Für die nächsten Entwicklungsschritte hat Kitepower eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Mit dem 170. Flug ihres Hawk-Systems haben das niederländische Unternehmen Kitepower und der Energieversorger RWE einen Meilenstein in der Entwicklung der Höhenwindenergie erreicht. Der Testbetrieb in Bangor Erris, in der irischen Grafschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
