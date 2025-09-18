Schnappt sich Adidas den angeschlagenen Rivalen Puma? Die Übernahmegerüchte ließen die Puma-Aktie am Mittwoch in die Höhe schnellen (DER AKTIONÄR berichtete). Für Anleger stellt sich nun die Frage: Wie realistisch ist eine Fusion wirklich? Die Analysten haben dazu eine klare Meinung.Von Analystenseite aus ist dieser Schritt eher unwahrscheinlich. Die DZ Bank sieht auf den ersten Blick durchaus einen gewissen Charme in der Idee: Adidas und Puma teilen gemeinsame Wurzeln, die Unternehmenszentralen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
