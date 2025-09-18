Die Puma-Aktie schaltete zuletzt in den Turbomodus. In den vergangenen drei Handelstagen schoss der Kurs des deutschen Sportartikelkonzerns um +20% in die Höhe. Was steckt hinter dem Comeback von Puma an der Börse und sind Anleger mit einem Kauf der Aktien gut beraten? Die Gerüchteküche brodelt Auslöser des Kursfeuerwerks war ein Medienbericht, demzufolge es mehrere Interessenten für eine Übernahme von Puma gebe. Nach Informationen eines Wirtschaftsmagazins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de