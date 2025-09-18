Turbulente Tage für Puma: Nachdem ein US-Großinvestor gefordert hatte, dass Adidas große Anteile von Puma übernehmen sollte, jetzt das: Ein weiterer Großaktionär will offenbar seine Aktien verkaufen.Zwei Investoren bereiten ein Übernahmeangebot für den deutschen Sportartikelhersteller Puma vor, berichtete das Manager Magazin am Mittwoch. Der Kurs der Aktie von Puma stieg zeitweilig um über 17 Prozent. Dem Bericht zufolge haben sowohl Authentic-Brands-CEO Jamie Salter als auch Alex Dibelius, Deutschland-Chef der Private-Equity-Firma CVC, Interesse an dem 29 Prozent-Anteil der Pinault-Familie bekundet, was den Weg für einen möglichen Bieterkampf ebnet. …Den vollständigen Artikel lesen ...
