bernahmegerüchte sorgen für zweistelligen Kurssprung bei Puma

Die Puma-Aktie ist seit Jahresbeginn rund 50 Prozent im Minus.



Laut einem Bericht des Manager Magazins gibt es mehrere Bieter, die an den Anteilen der Großaktionärsfamilie Pinault interessiert sind. Als mögliche Käufer gelten derzeit der Finanzinvestor CVC sowie die Authentic Brands Group des kanadischen Investors Jamie Salter. Die Puma-Aktie war im August auf ein Mehrjahrestief gefallen, hat sich seitdem jedoch erholt. Gerüchte über einen Verkauf des 29-Prozent-Anteils der Pinault-Familie kursieren bereits seit längerem.



Gegenüber dem Manager Magazin erklärte die Artemis Holding der Pinault-Familie, dass sie zum aktuellen Börsenwert kurzfristig nicht bei Puma aussteigen werde. Zudem habe sie volles Vertrauen in den neuen Puma-Chef Arthur Hoeld.



Die Puma-Aktie reagierte am Mittwoch positiv und legte zeitweise um rund 11 Prozent zu, gab heute jedoch um etwa 4 Prozent nach.









