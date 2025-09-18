FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BASF sind nach einer Analystenabstufung am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit Anfang August gefallen. Am Vormittag büßten die Papiere des Chemiekonzerns bis zu 1,6 Prozent ein, reduzierten die Verluste zuletzt aber auf 0,4 Prozent. Damit gehörten sie zu den wenigen Verlierern im spürbar erholten Dax .

Außerdem trübte sich das charttechnische Bild für BASF weiter ein. Die Aktien entfernten sich von der 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend, mit der sie jüngst gerungen hatten.

Die Bank of America stufte BASF von "Neutral" auf "Underperform" ab und blickte vor allem sorgenvoll nach China. Dort werde die Chemienachfrage deutlich weniger zulegen als zuletzt, argumentierten die BofA-Analysten. Das neue Werk von BASF in China habe die Bilanz des Dax-Konzerns belastet und dürfte künftig nur begrenzt zum Unternehmensgewinn beitragen. Die Marktbedingungen blieben voraussichtlich mau./niw/jha/