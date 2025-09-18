PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australien
Aktuelle Nachrichten
|12:51
|Conti-Ableger: Aumovio an der Börse mit 3,5 Milliarden Euro bewertet
|12:21
|Continental baut weiter um: Autozuliefergeschäft Aumovio startet an der Börse
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Continental ist bei der Neuaufstellung des Konzerns einen guten Schritt vorangekommen: Die Abspaltung der bisherigen Tochter Aumovio ist mit dem reinen Spin-Off an der Börse vom...
|12:16
|Aktien Frankfurt: Dax zieht kräftig an nach US-Zinssenkung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Mit einem Plus von 1,13 Prozent auf 23.621,99 Punkte beschleunigte der deutsche Leitindex seine am Vortag begonnene Erholung - den...
|11:55
|Conti-Ableger Aumovio mit positivem Börsenstart
|11:54
PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australien
|11:54
PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australien
|10:05
|Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit DroneShield Limited hinsichtlich Bereitstellung von Drohnenabwehrfunktionen für Nexus 20
|Vancouver, BC - 18. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) ("CiTech" oder das
"Unternehmen"), ein führender Entwickler von...
|05:35
|Why DroneShield, Imricor, Paladin Energy, and Silex shares are pushing higher
|03:35
|Why is everyone talking about Droneshield shares this week?
|01:38
|DroneShield passes 4,000 sales mark with $8 million US order
|12:58
|Oral GLP-1 contest ramps up with new Novo Nordisk data
|12:51
|Novo Nordisk: Ozempic beugt Herzinfarkt und Schlaganfall besser vor als Trulicity
|DJ Novo Nordisk: Ozempic beugt Herzinfarkt und Schlaganfall besser vor als Trulicity
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Das Medikament Ozempic von Novo Nordisk mit dem Wirkstoff Semaglutid senkt...
|12:48
|Novo Nordisk pops after Ozempic beats Lilly's older drug in heart risk study
|12:43
|Novo Nordisk Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln!
|12:17
|Aktien Europa: Gewinne - Technologiewerte erneut stark
| AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag vergleichsweise deutlich zugelegt. Sie folgten damit den steigenden US-Futures. Nach anfänglicher Zurückhaltung...
|12:55
|Paypal und Google schließen KI-Allianz
|12:43
|PayPal Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln!
|11:54
PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australien
|10:51
|Konto richtig schützen: Wichtige Sicherheitstipps von PayPal
|10:45
|Google und PayPal kündigen Partnerschaft an: Integration für neue Einkaufserlebnisse
|SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Der Online-Zahlungsabwickler PayPal hat eine strategische Zusammenarbeit mit Google angekündigt, die eine stärkere Integration von PayPal-Lösungen in Google-Produkte...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CONTINENTAL AG
|58,50
|-19,84 %
|DRONESHIELD LIMITED
|1,800
|-0,55 %
|NOVO NORDISK A/S
|52,36
|+6,30 %
|PAYPAL HOLDINGS INC
|59,17
|+1,95 %