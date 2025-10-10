Datum der Anmeldung:
08.10.2025
Aktenzeichen:
B11-70/25
Unternehmen:
OESL International LLC, Dover/Delaware (USA); Anteils- und Kontrollerwerb an und über Gesellschaften der OESL-Gruppe/Continental AG, Hannover
Produktmärkte:
Anti-Vibrationssysteme für Kfz, Dichtsysteme für Fahrzeuganwendungen, Schläuche und Schlauchleitungen für Automobilindustrie
