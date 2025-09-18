Dr. Dennis Riedl: Novo Nordisk nach dem Crash: Diabetes-Riese vor der Trendwende?

Anzeige / Werbung
Hohe Volumina nach Sell-off signalisieren mögliche Bodenbildung
Überraschend optimistisch zeigt sich Dr. Dennis Riedl bei Novo Nordisk. Nach dem deutlichen Sell-off sieht der Marktexperte Anzeichen einer möglichen Trendwende.
Volumina sprechen klare Sprache
"Die hohen Volumina sprechen eine klare Sprache", analysiert Riedl die jüngste Kursentwicklung. Nach dem starken Rückgang deuten die Handelsumsätze auf eine mögliche Bodenbildung hin. Institutionelle Investoren könnten bereits wieder einsteigen.
Fundamentale Stärke bleibt
Trotz der Kursschwäche sieht Riedl die fundamentalen Wachstumstreiber intakt. Der Diabetes- und Adipositas-Markt wächst weiter, Novo Nordisk behält seine Marktführerschaft. "Die Story ist nicht kaputt, nur der Kurs war übertrieben."
Langfristige Perspektive
Besonders für langfristige Anleger könnte sich die aktuelle Schwäche als Chance erweisen. "Wer Geduld mitbringt, bekommt hier Qualität zu einem vernünftigen Preis", so Riedls Einschätzung. Die demografischen Trends sprechen für das Unternehmen.
Risiken nicht ignorieren
Dennoch warnt Riedl vor blindem Optimismus. Regulatorische Risiken und Konkurrenzdruck bleiben bestehen. "Eine Bodenbildung ist noch keine Garantie für steigende Kurse."
Fazit für Anleger
Novo Nordisk könnte vor einer Stabilisierung stehen. Wer antizyklisch investiert und Langfristperspektive mitbringt, findet hier möglicherweise eine interessante Gelegenheit.
Enthaltene Werte: DK0062498333
