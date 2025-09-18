Dr. Dennis Riedl: Siemens Energy im Höhenflug: Energiewende-Profiteur oder überteuert?

Anzeige / Werbung

Starke Nachfrage bei erneuerbaren Energien, aber Bewertung hat ihren Preis

"Die Story stimmt, aber der Preis ist heiß" - Dr. Dennis Riedls Urteil zu Siemens Energy bringt das Dilemma vieler Anleger auf den Punkt. Der Energiewende-Profiteur steht vor einem klassischen Bewertungskonflikt.

Energiewende als Megatrend

Unbestritten profitiert Siemens Energy von der globalen Energiewende. Die Nachfrage nach Windkraft-Anlagen und Netzinfrastruktur boomt. "Das Unternehmen sitzt an der Quelle eines Megatrends", anerkennt Riedl die fundamentale Stärke.

Bewertung bereits sehr ambitioniert

Problematisch wird es bei der Bewertung. Viel Wachstum und Optimismus seien bereits eingepreist. "Wer hier einsteigt, kauft nicht nur das Unternehmen, sondern auch sehr hohe Erwartungen", warnt der Experte. Das Risiko von Enttäuschungen steigt.

Nachhaltigkeit hat ihren Preis

Für nachhaltigkeitsorientierte Anleger stellt sich die Grundsatzfrage: Ist die Premium-Bewertung gerechtfertigt? Riedl sieht es pragmatisch: "Wer auf Nachhaltigkeit setzt, muss bereit sein, Premium zu zahlen."

Timing entscheidend

Die Kunst liegt im richtigen Timing. Bei Rücksetzern könnte sich der Einstieg lohnen, bei den aktuellen Kursen ist Vorsicht geboten. "Geduld wird bei Siemens Energy belohnt."

Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0