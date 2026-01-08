Ein großer Auftrag aus Spanien und starke Auftragseingänge treiben diese TecDax-Aktie zu neuen Höhen. Anleger sehen in dem Konzern einen großen Profiteur der Energiewende und rechnen mit weiterem Wachstum. Der Windenergieausrüster Nordex SE ist schon seit Monaten einer der heißesten Titel im Erneuerbare-Energien-Sektor. Die Aktie markierte jüngst mehrfach neue Mehrjahreshochs, getragen von einer Serie positiver Nachrichten aus dem operativen Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
