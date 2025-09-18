Amazon verstärkt seine Aktivitäten in Deutschland deutlich. 2024 investierte der Konzern hierzulande rund 14 Milliarden Euro - zwei Milliarden mehr als im Vorjahr. Seit 2010 summieren sich die Ausgaben auf etwa 90 Milliarden Euro. Mit dem Geld entstanden neue Standorte in Horn-Bad Meinberg, Dummerstorf und Erfurt. Für 2025 und 2026 kündigte Deutschlandchef Rocco Bräuniger nun weitere Investitionen an, darunter neue Logistikzentren in Bietigheim, Könnern und Rohr.Ziel ist es, die Nähe zum Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
