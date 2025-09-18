Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt befindet sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start gegen Mittag mittlerweile auf einem soliden Aufwärtspfad. Von der US-Notenbank hatten die Anleger am Vorabend einen ersten Lockerungsschritt um 25 Basispunkte erhalten. Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte. Das locke nach vier Verlusttagen in Folge wieder Schnäppchenjäger aufs Parkett, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
