Immer mehr Hersteller bringen Lösungen für bidirektionales Laden auf den Markt - erste Geschäftsmodelle etablieren sich. Auch batteriegestützte Schnelllader und mobile Wallboxen zeigen, wie vielfältig sich der Markt entwickelt. Unsere Marktübersicht mit 210 Geräten von 42 Herstellern bietet den Überblick und zeigt, welche Funktionen heute schon verfügbar sind und welche in den nächsten Jahren verpflichtend werden. Wallboxen sind längst keine simplen Ladegeräte mehr, sondern werden zunehmend zu einem zentralen Bestandteil im intelligent vernetzten Zuhause. Im Zusammenspiel mit einem Energiemanagementsystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
