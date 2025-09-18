© Foto: Dall-EDas britische Start-up Nscale hat in Rekordzeit den Aufstieg von einem unauffälligen Ausgründungsprojekt zu einem Schlüsselspieler im globalen KI-Markt geschafft. Noch vor zwei Jahren kannte das Unternehmen kaum jemand, heute verwaltet es laut CNBC fast 700 Millionen US-Dollar an Kapital - mit Hilfe von Nvidia, Microsoft und OpenAI. Am Dienstag stellte Nscale ein 5-Jahresprojekt im Volumen von 6,2 Milliarden US-Dollar mit Microsoft und dem norwegischen Energiekonzern Aker vor. In Norwegen soll eine Hyperscale-KI-Infrastruktur entstehen. Bereits im Juli hatte das Unternehmen eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar für ein Rechenzentrum in Norwegen angekündigt, das bis 2027 rund 100.000 …Den vollständigen Artikel lesen ...
