HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2372 Pence belassen. Die Aktien der europäischen Bier- und Softdrink-Unternehmen mussten im ersten Halbjahr erhebliche Kursverluste hinnehmen, während die Kurse der Spirituosenhersteller eine starke Performance gezeigt hätten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnprognosen für Brauereien und Erfrischungsgetränke-Produzenten seien weitgehend unverändert geblieben, jene für die Spirituosenhersteller wegen Zöllen und negativen Währungseffekten aber um 4,4 Prozent gesunken./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:17 / GMT

ISIN: GB0002374006





