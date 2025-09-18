Tesla reagiert auf Kritik und laufende Untersuchungen von Behörden, indem der Hersteller die Bedienung der Türschlösser in Notfällen vereinfachen will. Geplant ist, elektronische und mechanische Öffnungsfunktionen in einem einzigen Knopf zusammenzuführen. "Das ergibt eine Menge Sinn", erklärte Chefdesigner Franz von Holzhausen bei Bloomberg.Damit könnten Fahrzeuginsassen Türen in Stresssituationen leichter und instinktiver öffnen. "Daran arbeiten wir gerade", so von Holzhausen weiter. Bisher setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
