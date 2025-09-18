Google hat mit dem Agent Payments Protocol (AP2) ein Open-Source-Protokoll angekündigt, das es KI-Agenten künftig ermöglichen soll, autonom zu bezahlen. Etwa beim Buchen von Reisen oder beim Online-Shopping. Es ist noch gar nicht so lange her, da sollten verschiedene KI-Modelle im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments einen virtuellen Getränkeautomaten betreiben. Doch die Situation eskalierte. Jedes Modell hatte mindestens einen Totalabsturz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
