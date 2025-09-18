Auf einer Ebene mit dem Sieg von Deep Blue gegen Kasparow? Google Deepmind setzt sich bei einem Programmierwettbewerb gegen menschliche Mitbewerber durch. Laut dem Unternehmen ein großer Schritt in Richtung AGI. Gemini 2.5 hat in einem internationalen Programmierwettbewerb bei einer Aufgabe menschliche Konkurrenten besiegt. Das KI-Model von Google Deepmind holte eine Goldmedaille beim International Collegiate Programming Contest (ICPC) in Baku Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n