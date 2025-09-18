Die Circus SE feiert einen entscheidenden Meilenstein: Das Unternehmen liefert den ersten CA-1 Next-Generation-Roboter an Meta (NASDAQ: META). Zum Auftakt wird die Technologie vollständig im Münchner Meta-Büro integriert - begleitet von einem offiziellen Launch-Event. Mit dieser Premiere zeigt sich: Die patentierte CA-1-Plattform ist marktreif und bereit für den Praxiseinsatz bei global führenden Konzernen. Circus SE Aktie: KI trifft Robotik - Revolution in Echtzeit Herzstück der Lösung ist die Kombination von CircusOS mit den KI-Modellen von Meta. Das System ermöglicht hybride Benutzerinteraktionen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin