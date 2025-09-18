Mit einem kräftigen Kurssprung sorgen die Papiere des Fahrdienstanbieters für Furore. Das Unternehmen hat einen Deal mit Waymo eingetütet. Demnach sollen Lyft-Kunden in Nashville mit Robotaxis der Alphabet-Tochter fahren können. Waymo plant, in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Tennessee ab 2026 selbstfahrende Autos auf die Straße zu bringen. Fahrgäste können sich dann entweder über die Waymo-App oder direkt über die Lyft-App ein Robotaxi bestellen. Im Rahmen dieser Kooperation soll Lyft das komplette ...Den vollständigen Artikel lesen ...
