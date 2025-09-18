Bern - Die Schweizer Exporte haben im August durch den Zollhammer des US-Präsidenten Donald Trump eine Delle bekommen. Insbesondere die Ausfuhren in die USA brachen ein. Den härtesten Schlag musste die Schweizer Uhrenindustrie einstecken. Insgesamt sanken die Exporte saisonbereinigt nominal um 1 Prozent auf 22 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Vor allem die Ausfuhren in die USA brachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab